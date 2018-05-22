Журналісти з'ясували, чому українці так багато витрачають на ліки (відео)

Більшість українців до аптеки йдуть повз лікарський кабінет.

Українці почали купувати більше ліків. За даними МОЗ, на медикаменти ми з вами витрачаємо щороку понад 60 мільярдів гривень. Це більше, ніж витрачає держава з бюджету на всю охорону здоров’я.

Однією з причин таких витрат в МОЗі називають самолікування. Чому ми витрачаємо на ліки так багато, йдеться в сюжеті ТСН.

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Більшість українців упевнені, що потрібно обирати дорожчі ліки, адже вони нібито якісніші. "Сьогодні українці витрачають мільярди гривень, купуючи в аптеках ліки, які не мають доказової бази, в тому числі й ефективності. Пацієнти шукають свої захворювання в інтернеті, схожі симптоми, й починають призначати лікування самостійно", - йдеться у сюжеті.

За даними МОЗ, люди купували в аптеках 90% усіх препаратів без призначення лікаря. У кожного - своє виправдання.

"Обмежити доступ до ліків за прикладом багатьох європейських країн допоможе збільшення переліку препаратів, які відпускаються лише за рецептом. Є високі шанси, що депутати підтримають такі новації медреформи вже до кінця цього року. Проект перших законодавчих змін зараз на розгляді парламенту", - розповіли журналісти.

Раніше у МОЗ заявляли, що реклама лікарських засобів на українському телебаченні спонукає українців до самолікування.