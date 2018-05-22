В Україні ввели нові правила виписки рецептів на ліки: що змінилося

Нова форма рецепту є передумовою для впровадження електронного рецепту, який буде зручнішим як для медзакладів, так і для пацієнтів. Також нові зміни дають право виписувати рецепти лікарям, що здійснюють медичну практику як ФОП.

22 травня 2018 року в Україні набули чинності нові вимоги до виписки рецептів на ліки та медвироби.

Відповідний наказ МОЗ України (№735 від 18.04.2018) було опубліковано в офіційному віснику України, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Головні зміни стосуються нормативного регулювання впровадження електронного рецепту. Проте поки електронний рецепт буде поступово впроваджуватися, нові поля заповнюватимуться на паперових бланках", - йдеться у повідомленні.

Згідно з новими правилами, рецепти форми ф-1 мають містити таку інформацію:

- найменування закладу охорони здоров’я або ПІП ФОП;

- адреса закладу охорони здоров’я або ФОП;

- код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- реквізити ліцензії на медичну практику або рішення органу ліцензування.

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Крім того, червоний штамп "Вартість підлягає відшкодуванню" замінено на нове додаткове поле у рецепті: "Джерело фінансування", в якому зазначається назва урядової або муніципальної програми для пільгового відпуску лікарських засобів.

"Це поле в електронному рецепті дозволить чіткіше контролювати виконання урядових та регіональних програм", - пояснили у МОЗ.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що у відомостях про пацієнта лікар повинен зазначити прізвище, ініціали та вік пацієнта, а також номер його амбулаторної чи стаціонарної картки. Номер картки поєднуватиме історію лікування пацієнта з усіма даними про нього в системі E-health. Також він допоможе уникнути плутанини, якщо різні пацієнти матимуть однакові імена та дату народження.

Повідомляється, що назва лікарського засобу зазначається латинською мовою за назвою діючої речовини (МНН – міжнародною непатентованою назвою).

МОЗ наголошує, що нові вимоги стосуються лише рецептів форми ф-1. Заклади охорони здоров’я можуть використовувати стару форму паперового рецепту ф-1 з червоною печаткою "вартість підлягає відшкодуванню" до того часу, поки наявні бланки не закінчаться.

"Нові вимоги до рецепту не розповсюджуватимуться на рецепти на препарати інсуліну, допоки до електронного реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, не будуть внесені необхідні технічні зміни", - пояснили в Міністерстві охорони здоров'я.

Варто нагадати, що електронний рецепт – це цифровий аналог рецептів на паперових бланках. У ньому буде вказано, хто виписав рецепт та яку активну речовину призначено пацієнтові. Такий рецепт підписуватиметься електронним підписом. Цей документ одразу потраплятиме в систему, де його можуть побачити провізори. Пацієнт отримуватиме СМС-повідомлення з номером рецепту, який треба назвати в аптеці. Доступ до електронної системи рецептів буде обмежений.

За бажанням пацієнта лікар може роздрукувати електронний рецепт. Наголошуэться, що роздруковані дані електронного рецепту не є рецептом. Тобто ліки за такою формою аптека не видаватиме.

З розвитком системи "Електронне здоров'я", Е-рецепт удосконалюватиметься. У майбутньому він буде інтегрований з усіма медичними даними про пацієнта в електронній системі охорони здоров'я.

Найближчим часом МОЗ планує розпочати пілотний проект електронного рецепту у рамках програми "Доступні ліки". Обраними регіонами для тестування електронного рецепту є Вінниця, Дніпро, Івано-Франківськ, Черкаси та відповідні області й місто Бахмут.