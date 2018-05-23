Скільки кави варто пити: у МОЗ дали поради для поціновувачів напою (відео)

За словами Супрун, кожна людина має спиратись передусім на власні відчуття від вживання кави.

Для отримання позитивного ефекту від вживання кави варто слідкувати за кількістю та часом споживання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун. Вона розповіла, що Європейське відомство з безпеки харчових продуктів в 2015 році офіційно рекомендувало споживати не більше 400 мг кофеїну на день і не перевищувати дозу 200 мг за один раз. В одному американо - 154 мг кофеїну, а в одному еспресо - 77 мг.

До того ж, продовжила Супрун, науковці зазначають, що додавання до кави великої кількості вершків та цукру збільшує калорійність та жирність напою, що зменшує його користь в рази.

"Втім універсальної поради бути не може. Кожна людина має власну чутливість до кофеїну - хтось його знешкоджує швидко, і на них “кава не діє”, а хтось - дуже повільно. Крім цього, є генетична схильність відчувати тривожність через споживання кофеїну. У деяких людей від кави може боліти шлунок, а затяті кавомани розвинули нечутливість до дії кофеїну", - йдеться у повідомленні в.о. міністра охорони здоров'я України.

За словами очільниці МОЗ, кожна людина має спиратись передусім на власні відчуття від кави: якщо вам від неї зле чи виникла залежність, слід обмежити її споживання до того рівня, на якому вам добре.

"Не варто пити каву взагалі, або не перебільшувати дозу понад 1-2 чашки на день, якщо після неї у вас відчутно пришвидшується серцебиття, пітніють долоні, виникає біль у шлунку чи печінці, погіршується сон та виникає відчуття тривожності. Такі ж симптоми можуть спостерігатися в будь-кого в разі надмірного споживання кави", - попередила Супрун.

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Крім того, вона розповіла, кому теж слід обмежити вживання кави: вагітним жінкам, літнім людям, особам з гіпертонією, проблемами шлунково-кишкового тракту та порушеннями сну, в стані сильного стресу.

"Якщо ви припинили пити каву, ви можете відчувати головний біль, втому та стати дратівливими. Так відбувається тому, що мозок надто звик до кави, і став схильним більше до гальмування, ніж до збудження", - пояснила в.о. глави МОЗ.

Супрун зазначила, що кофеїн діє як стимулятор нервової системи. Він блокує аденозинові рецептори, які гальмують збудження у міру того, як ми втомлюємось. Є кава - збудженню нервової системи ніщо не заважає. Але що більше ми призвичаюємось до кави, то більше маємо аденозинових рецепторів.

Проте, заспокоїла вона, неприємні постефекти зникають через певний час після відмови від кави.

"Якщо вам потрібно працювати всю ніч, то спробуйте випити кави й одразу подрімати 15-20 хвилин. Відпочинок зменшить кількість аденозинових рецепторів у мозку, і каві буде простіше вас збадьорити, не завдавши шкоди", - додала в.о. міністра охорони здоров'я.

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Раніше американські вчені провели дослідження, в якому з'ясувалося, що ризик впасти в депресію знижується на 20% при вживанні кави.