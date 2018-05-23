Супрун розповіла українкам, як зробити манікюр у салоні краси та не заразитися гепатитом

Ймовірність отримати вірус, такий як гепатит, під час косметичних процедур у салоні є реальною загрозою, якщо його працівники не дотримуються правил контролю чистоти обладнання.

У МОЗ підготували інструкцію, яка допоможе переконатися, що в салоні краси дотримуються основних заходів для зниження ризиків передачі інфекцій.

Її на своїй сторінці у Facebook опублікувала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

1. Гігієна рук

Протягом робочого дня майстер торкається багатьох клієнтів, тому його руки можуть стати шляхом передачі патогенних мікроорганізмів від одного клієнта іншому. Вчасна обробка рук є важливим заходом у захисті від інфекцій, наголосила в.о. глави МОЗ.

"Дуже важливо, щоб майстер мив руки з милом перед та після початку робочої зміни, а також після відвідування вбиральні. Засоби для гігієни рук та рукавички повинні знаходитися в легкодоступних місцях. Рушники для рук повинні бути одноразового використання. Місця для миття рук повинні бути обладнані дозаторами з рідким милом, антисептиком та кремом для догляду за шкірою", - розповіла Супрун.

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Крім того, майстер має обробити антисептиком руки перед та після контакту з кожним клієнтом та за умови, якщо виникає необхідність у ході процедури.

Ці правила стосуються й клієнта.

2. Стерилізація й дезінфекція інструментів та очищення меблів

Найкращий рекомендований метод стерилізації інструментів, за словами в.о. мінстра охорони здоров'я, - паровий. Сухожарова шафа не забезпечує необхідного рівня обробки та доступу гарячого повітря по всій поверхні інструменту.

"Щоб перевірити, чи обладнання для дезінфекції та стерилізації відповідає вимогам медичного обладнання, ви можете попросити показати відповідний сертифікат", - пояснила Супрун.

За її словами, меблі у салоні повинні бути з матеріалів, що придатні для обробки та очищення.

3. Вентиляція

Оскільки салон відвідує велика кількість людей, дуже важливо своєчасно очищати повітря для зменшення кількості інфекцій, що передаються повітряним шляхом.

4. Сортування та утилізація відходів

"Кожен організм має свою мікрофлору, яка може викликати захворювання, потрапляючи до організму іншої людини. Тому правильне поводження з відходами знижує ризик розповсюдження інфекцій", - написала в.о. глави МОЗ.

Як повідомляв УНІАН у лютому, Україною поширюється гепатит А. Епідеміологи зафіксували майже 200 фактів захворювань у різних регіонах. Масові спалахи інфекції було зареєстровано в Харківській, Миколаївській та Волинській областях.