Україною продовжує ширитися кір: за тиждень захворіли понад 1,6 тисячі осіб

Більшість випадків захворювання на кір за останній тиждень зафіксовані серед дітей.

Спалах кору в Україні триває, тому МОЗ закликає регіони посилити заходи з вакцинації.

Читайте такожЕпідемія кору в Україні: зростає кількість нових випадків серед дорослих

За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 20-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1610 людей (642 дорослих і 968 дітей), йдеться у повідомленні міністерства у Facebook.

"МОЗ вживає заходи для підвищення рівня імунізації та проведення щеплення дітям, які свого часу пропустили планову вакцинацію, та закликає органи місцевого самоврядування посилити заходи з вакцинації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні вікові рамки додаткової імунізації були розширені до 18 років.

Як повідомляв УНІАН, з початку травня у Києві на кір захворіли 313 осіб: переважна кількість - дорослі люди.