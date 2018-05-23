Україною продовжує ширитися кір: за тиждень захворіли понад 1,6 тисячі осіб
19:14, 23 травня 2018Країна
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Більшість випадків захворювання на кір за останній тиждень зафіксовані серед дітей.
Ілюстрація REUTERS
Спалах кору в Україні триває, тому МОЗ закликає регіони посилити заходи з вакцинації.
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За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 20-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1610 людей (642 дорослих і 968 дітей), йдеться у повідомленні міністерства у Facebook.
"МОЗ вживає заходи для підвищення рівня імунізації та проведення щеплення дітям, які свого часу пропустили планову вакцинацію, та закликає органи місцевого самоврядування посилити заходи з вакцинації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у квітні вікові рамки додаткової імунізації були розширені до 18 років.
Як повідомляв УНІАН, з початку травня у Києві на кір захворіли 313 осіб: переважна кількість - дорослі люди.
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