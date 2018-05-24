Українка у відомій лабораторії Кембриджа готує прорив у лікуванні безпліддя (відео)

Керівник українського науковця - нобелівський лауреат.

Вітчизняна середня освіта може бути стартом у світову науку. На своєму прикладі це довела львів’янка Анастасія Сибірна, яка десять років тому склала ЗНО одразу з трьох предметів на найвищі 200 балів.

Тепер вона працює у британському науковому та освітньому центрі Кембридж в інституті, де нобелівський лауреат Джон Гордон уперше в історії провів успішне клонування живої істоти, йдеться в сюжеті ТСН.

Зараз українка разом із видатним ученим вирощують здорові людські органи замість уражених і готуються забезпечити прорив у лікуванні хвороб. "Це вже можливо для хвороб ока. У найближчі чотири роки для заміни пошкоджених клітин в оці застосовуватимуть інші омолоджені клітини цієї ж людини", - каже сам Гордон.

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Настя ж додає, що можливості роботи з клітинами дуже багаті – йдеться про те, що підлатати можна будь-що в людському організмі. "Уявімо, що в когось є проблеми печінки. Ми можемо взяти якісь клітини шкіри чи крові, обнулити їх, додати молекули, які перетворять їх на клітини печінки", - каже вона.

Українка зараз працює над створенням сперматозоїдів та яйцеклітин, і результати її роботи можуть бути проривом у боротьбі із безпліддям. Настя визнає, що нині до успіху пройдено тільки половину дороги. Однак керівник лабораторії не натішиться. "Настя дуже хороший експериментатор. Відбір до нас проходять лише найкращі", - стверджує він.

Під час конференц-зв’язку з міністром освіти та науки України Лілією Гриневич львів’янка дала зрозуміти, що повернення на Батьківщину в її найближчі плани не входить. "На жаль, зараз в Україні з багатьох приичин інфраструктура і фінансування для науки не є достатніми, особливо в тій галузі, якою я займаюся", - пояснила вона. Міністр у відповідь запевнила, що вже працює над тим, аби молоді науковці не тікали за кордон. "Я вам бажаю успіху, набиратися досвіду. Я впевнена, що ми і в Україні будемо досягати результатів", - заявила Гриневич.

Як повідомляв УНІАН, нове дослідження довело, що пристрасть до фастфуду і дефіцит фруктів у раціоні жінки можуть призвести до труднощів із зачаттям.