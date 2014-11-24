Сьогодні Гуманітарний штаб Ахметова представить оновлену Гуманітарну карту Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова, сьогодні, 24 листопада, 11:00-12:30, в готелі «Опера» Гуманітарний штаб Ріната Ахметова представитьоновлену Карту ситуації і потреб Донецької і Луганської областей. В основі карти - дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Ключовий аспект нового дослідження - унікальні дані про потреби дітей в зоні АТО, які не були подані раніше на Карті.

На заході буде презентована оновлена і вдосконалена інтерактивна карта, розроблена «Допоможемо ТВ», яка, крім даних про потреби дітей, містить вичерпну систематизовану інформацію про потреби жителів міст Донбасу в продуктах, медикаментах та побутових товарах. Отримані унікальні дані характеризують також зміну гуманітарної ситуації в містах Донбасу через місяць після першого дослідження, зокрема, доступність комунальних послуг, газу, світла, води, роботу лікарень, шкіл, транспорту.

У заході візьмуть участь Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, Марина Миргородська, директор «Допоможемо ТВ», Енріке Менендес і Дмитро Шибалов, представники групи волонтерів «Ініціативні громадяни».

В ході презентації організатори заходу, представники державних органів влади, міжнародних організацій, волонтери обговорять також актуальну ситуацію, яка склалася в регіоні, а також можливі шляхи вирішення проблем.

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у заході.

Дата, час: 24 листопада 2014 року, 10:30-13:00

10:30-11:00 - реєстрація

11:00-12:30 - презентація оновленої Гуманітарної карти, виступ учасників

12:30-13:00 - спілкування представників ЗМІ з учасниками, кава

Місце: готель «Опера», вул. Богдана Хмельницького, 53

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