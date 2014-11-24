Марина Порошенко і дружина віце-президента США відвідали Головний військовий госпіталь

Дружина президента України Марина Порошенко та дружина віце-президента США Джилл Байден, яка супроводжує чоловіка під час його робочого візиту до України, відвідали Головний військовий клінічний госпіталь, де поспілкувалися з пораненими українськими військовими та членами їх сімей.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

В день відзначення початку Революції Гідності, Марина Порошенко подарувала Джилл Байден символ Майдану – стрічку у кольорах українського прапору.

Під час зустрічі жінки також обговорили нагальні проблеми, які потребують особливої уваги у складний час зовнішньої агресії проти України. Зокрема, питання надання допомоги громадянам, тимчасово переселеним з окупованих територій; протезування учасників антитерористичної операції, які втратили кінцівки внаслідок тяжких поранень. Особливу увагу Порошенко та Байден приділили проблемам надання психологічної допомоги військовим та членам їх родин. Також обговорювалось питання взаємодії неурядових громадських організацій Америки із волонтерським рухом в Україні.

«Україна опинилася у трагічних обставинах. Ми ніколи за останні майже 70 років не мали війни на території нашої держави. Тому сьогодні світовий досвід, увага, допомога і підтримка мають для нас велике значення. Питань, які постали перед громадянами України, досить багато. Це призвело до швидкого формування громадянського суспільства, і на цьому шляху ми дійсно потребуємо підтримки і освітньої, і фінансової, і моральної. Ми вдячні за проекти, що реалізуються в Україні за участю Сполучених Штатів Америки», - зокрема сказала дружина українського президента.