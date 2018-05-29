Компанія Essity, що володіє брендом Libresse, заявила про старт в Україні інформаційної кампанії #ценормально

Кампанія #Ценормально вже сколихнула соцмережі: після того, як до руху приєдналися відомі жінки.

Компанія Essity заявила про старт в Україні інформаційної кампанії #ценормально.

Як повідомляється в інформації, переданій УНІАН, Libresse став першим в Україні брендом, який не боїться показувати в рекламі прокладок експериментальну рідину природного червоного кольору.

"Компанія Essity оголосила про запуск кампанії #ценормально, покликаної подолати табу місячних в мас-медіа. Згідно з результатами нещодавно проведеного компанією дослідження, 40% українців і українок згодні з тим, що масова культура обходить стороною і замовчує тему місячних, а 22% прагнуть отримувати більше чесної інформації про жіночому циклі з мас-медіа. У нових рекламних роликах, створених в підтримку кампанії #ценормально, показують чоловіків та жінок, які вільно спілкуються про місячні, передають один одному прокладки і купують їх у магазині, не ховаючись, а експериментальна рідина на гігієнічних засобах має природний червоний, а не синій колір", - йдеться у повідомленні..

Як відомо, компанія Essity проводить рекламні кампанії, які покликані покінчити з упередженнями, пов'язаними з менструаціями у жінок.

"#Ценормально вже сколихнуло соцмережі: після того, як до руху приєдналися відомі жінки, зокрема письменниця і правозахисниця Лариса Денисенко і редактор онлайн-видання The Devochki Оксана Павленко, користувачі соцмереж почали ділитися власним ставленням до проблеми стигматизації місячних та висловлюватися на підтримку кампанії", - наголошується в повідомленні.

Представники Essity переконані, що тема залишається табуйованою, поки хтось не наважиться заговорити про неї першим.

"Ми віримо, що наша кампанія допоможе змінити ставлення до місячних і дасть поштовх масмедіа більш вільно висловлюватися на цю тему, оскільки ми бачимо, що суспільство цього потребує", — і додають: "врешті-решт, наше гасло — "Живи сміливіше!", - вважають в Essity.

Раніше в Британії по ТБ демонструвалися ролики, в яких жінки їздять на велосипеді, займаються боксом, бігають, при цьому їх одяг вкритий плямами бруду і крові, а девіз кампанії проголошував "Ніяка кров нас не зупинить!".