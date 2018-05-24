Прихована загроза для здоров'я українців: Супрун розповіла про антибіотики в м'ясі

Загрозу передусім становлять не антибіотики у м’ясі, а стійкі до них бактерії, які також там можуть бути присутні, розповіла Супрун.

Використання антибіотиків на фермах - доволі поширена практика. Тварини отримують антибіотики не лише для лікування інфекцій, але й для їхньої профілактики, а також покращення росту.

Тому антибіотики можуть бути присутніми в м’ясі, яке ми купуємо. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

За її словами, якщо антибіотиків понад нормою, вони порушують кишкову мікрофлору чи викликають алергії, але це дуже малоймовірно. Адже зазвичай антибіотики виводяться з організму тварини із сечею. Крім того, на виробництвах введення антибіотиків мають припинити за кілька днів до забою, і тоді їхній вміст в м’ясі мінімізований, пояснює в.о. міністра охорони здоров'я.

"Зазвичай, коли м’ясо тварини, що вживала антибіотики, потрапляє до продажу, там лишаються вже залишки, або уламки цих препаратів. Більшість з них потім знищується під час термічної обробки м’яса - смаження, варіння, приготування в мікрохвильовій пічці та запікання. Тому загрозу передусім становлять не антибіотики у м’ясі, а стійкі до них бактерії, які також там можуть бути присутні. Такі бактерії не вразливі до антибіотиків, а отже від хвороб, які вони спричиняють, вилікуватися дуже важко", - пояснила Супрун.

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За її словами, до першопричин формування стійких бактерій відносяться надмірне використання антибіотиків у тваринництві, використання в субтерапевтичних дозах (коли дають "про всяк випадок"), застосування "людських" антибіотиків до тварин і недотримання санітарних норм на фермах.

Наразі існують бактерії із множинною стійкістю до антибіотиків, наприклад, збудники пневмонії та туберкульозу.

"Якщо тенденція зі стійкістю бактерій продовжить набирати обертів, цілком ймовірно, що людство повернеться в часи, коли хвороби, які ми здавалося б вже побороли, знов забиратимуть мільйони життів", - наголосила в.о. глави МОЗ.

Людина може заразитися стійкими до антибіотиків бактеріями радше із середовища, а якщо із м’яса, то в разі харчового отруєння, споживання недостатньо обробленої їжі або при контакті із сирим м’ясом.

Також Супрун дала поради, як захиститись від харчових стійких до антибіотиків інфекцій:

- готуйте м’ясо до повної готовності;

- мийте руки після контакту із сирими м’ясом, птицею чи морепродуктами; мийте також все кухонне приладдя;

- охолоджуйте їжу до +4 градусів протягом 2-х годин після приготування, влітку - протягом однієї години;

- відокремлюйте сире м’ясо, яйця та рибу від інших продуктів;

- використовуйте різні дошки для продуктів, що їдять сирими, та м’яса і риби;

- мийте руки після контакту із тваринами, вольєрами тварин і птахів або їхніми фекаліями;

- повідомляйте про випадки кишкових інфекцій вашому лікарю.

Раніше у журналістському розслідуванні йшлося, що українські виробники накачують тварин антибіотиками, які руйнують організм людини.

90% українських ферм використовують під час вирощування тварин антибіотики, розповідали журналісти. Вони є в курятині, свинині, яловичині, у м'ясі індика та кролика. Це стало частиною промислового і навіть домашнього вирощування тварин.