Медзаклади Луганська та Донецька отримають нові юридичні адреси

Медичні заклади Луганська та Донецька отримають нові юридичні адреси на територіях, підконтрольних українській владі.

Про це заявив в.о міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець під час прямого ефіру на одному з телеканалів, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.

Він поінформував, що мова не йде про фізичне перенесення медичних закладів, оскільки вивезти дороговартісне обладнання терористи не дозволять. Крім того, це поставить під загрозу життя та безпеку лікарів. Разом з тим, у прифронтовій зоні вже триває робота з працевлаштування переміщених лікарів.

«На мою думку, нереально евакуювати лікарні, тому що сепаратисти не дадуть вивезти жодного закладу і, в першу чергу, високовартісне обладнання. Але є інший шлях. Ми змінюємо юридичну адресу цих установ, і ті співробітники, які там працювали, мають право переїхати і почати працювати на українських територіях. Прикладом може бути інститут невідкладної і відновної хірургії імені Гусака, сьогодні він зареєстрований в Інституті Шалімова», - зауважив Лазоришинець.

Також він повідомив про переведення медичних вишів із зони АТО. Зокрема, Луганський медичний університет починає працювати в місті Рубіжному, а Донецький медичний університет переведено в Красний Лиман.