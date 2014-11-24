На медицину на 2015 рік виділять на 500 млн грн більше, ніж поточного року

Виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець зазначає, що на потреби медичної сфери на 2015 рік виділять на 500 млн грн більше, ніж поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лазоришинець сказав під час прямої телефонної лінії, відповідаючи на питання щодо виділення бюджетних коштів на медицину наступного року.

"Нам виділяють на 500 мільйонів більше, ніж у попередньому році. А те, що було цього року, забезпечує, за загальнодержавними цільовими програмами, 30-40% населення України", - сказав Лазоришинець.

Він зауважив, що за останні 20 років на сферу охорони здоров'я загалом виділялося не більш ніж 3,5% від ВВП.

"ВООЗ і вчені говорять: якщо менше 5% виділяється, то ця нація вимирає. Що у нас з вами, на жаль, і відбувається", - сказав Лазоришинець.

За його словами, в Україні "нічого не зміниться", доки на охорону здоров'я не виділятиметься не менш як 10% від ВВП.

Водночас, зауважив Лазоришинець, процес виділення коштів та їхнє призначення необхідно контролювати.

"Зараз у нас єдина можливість десь отримати якісь кошти для охорони здоров'я - проект Світового банку. Там ми отримуємо десь близько 300 мільйонів на проведення реформи у 9 регіонах України. Плюс проведення реформи у Міністерстві охорони здоров'я", - зазначив Лазоришинець, говорячи про можливість отримання додаткових коштів на сферу охорони здоров'я.