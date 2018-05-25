Як забруднене повітря впливає на організм людини (інфографіка)

9 з 10 осіб дихають забрудненим повітрям, як свідчать дані дослідження ВООЗ.

Рівень забрудненості повітря стрімко зростає в різних частинах світу. Останні дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я показують, що 9 з 10 осіб дихають забрудненим повітрям.

Журналіси ТСН розповіли, як забруднене повітря впливає на організм людини. Також опублікована відповідна інфографіка.

Мозок

Дослідники з Університету Південної Каліфорнії дійшли висновку, що перевищення вмісту в повітрі шкідливих часток подвоює ризик виникнення у людини деменції.

Вчені з Університету Торонто провели додаткові дослідження і з'ясували, що люди, які проживають на відстані менше 50 метрів від проїжджої частини, на 12% частіше хворіють на деменцію, ніж ті, хто живе далеко від доріг.

ЮНІСЕФ заявляє, що вдихання забрудненого повітря здатне пошкодити тканину мозку і негативно відбитися на когнітивному розвитку. Дитячий фонд ООН стверджує, що наслідки руйнівного впливу довкілля.

Легені

Забруднене повітря також перешкоджає повноцінному диханню. У людей із захворюваннями дихальних шляхів, такими як астма, імунна система, вже і так відчуває навантаження. В результаті цього проблеми з диханням або загострюються, або навпаки - дихання стає надміру інтенсивним.

ВОЗ прогнозує, що до 2030 року астма стане третьою з основних причин передчасної смерті у світі.

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Серце

Забруднювальні речовини негативно впливають і на серце. Німецькі фахівці з'ясували, що є зв'язок між різким підвищенням концентрації оксидів азоту в атмосфері і ризиком виникнення інфарктів та інших серцевих відхилень. Вчені переконані, що в дні з найбільш низькою якістю повітря виникнення проблем з серцем значно зростає.

Кров

Ультрадисперсні частинки, що містяться в брудному повітрі, легко потрапляють в організм людини. Вони здатні викликати підвищене утворення тромбоцитів. Ці елементи відповідають за згортання крові. Однак у разі підвищеного утворення вони стають причиною виникнення бляшок у кровоносних судинах. Це порушує нормальний приплив крові до серцевого м'яза. В результаті - кисневе голодування та порушення кровообігу.

Судинна система

Вдихання забрудненого повітря підсилює коливання артеріального тиску протягом дня. Вчені з Університету Дуйсбург-Ессен в Німеччині розібрались, як діє проживання людини в екологічно неблагонадійних місцях на здоров'я судин.

Науковці масово дослідили п'ять тисяч осіб з метою вивчення серцево-судинних хвороб.

"Навіть якщо брати до уваги всі фактори, що впливають на артеріальний тиск, такі як вік, стать, куріння і зайва вага, то виявляється і систолічний, і діастолічний тиск вище у людей, що живуть в забруднених районах. Тенденція більш помітна у жінок, ніж у чоловіків", - пояснює доктор Барбара Хоффман.

Репродуктивна система

Гіпертонія під час вагітності є наслідком забрудненого повітря. Шкідливі речовини в складі повітря часто є причиною патологій у майбутньої дитини. Особливо шкідливо ці речовини впливають на плід в перші два триместри вагітності, коли відбуваються основні процеси його розвитку.