МОЗ вже провело майже 70% необхідних закупівель ліків

Виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець зазначає, що Міністерство охорони здоров’я України вже провело майже 70% необхідних закупівель ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прямої телефонної лінії.

Лазоришинець зазначив, що вперше за останні 23 роки Незалежності України "протягом 10 місяців не було практично закуплено жодних медикаментів по централізованим закупівлям".

"З 1 жовтня до сьогоднішнього дня нами закуплено майже на 70%", - сказав він.

Так, на 28 загальнодержавних програм було виділено 2 млрд 200 млн грн. На сьогодні, додав Лазоришинець, "закуплено, фактично, на 1 млрд 570 млн, тобто приблизно 70% від того, що необхідно".

"До кінця року буде закуплено все те, що необхідно закупити", - запевнив в.о. міністра.