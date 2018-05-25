Супрун розвінчала один з найпоширеніших міфів про вакцинацію

Супрун нагадала, що щеплення від дифтерії, кашлюку та правця потрібно робити кожні 10 років.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала один із найбільш поширених міфів про вакцинацію - те, що щеплення роблять лише у дитячому віці.

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За українським календарем профілактичних щеплень вакцину від дифтерії, кашлюку та правця потрібно робити кожні 10 років, наголосила вона на своїй сторінці у Facebook.

Супрун запевнила, що цих вакцин достатньо в українських медзакладах і їх можна зробити абсолютно безкоштовно.

"Тож якщо ви не пам’ятаєте, коли востаннє робили щеплення - це ще одна нагода знайти свого сімейного лікаря. Лікар буде вашим надійним орієнтиром у всіх питаннях щодо здоров’я", - додала в.о. глави МОЗ.

Раніше відомий лікар-педіатр Євген Комаровський попередив, що слідом за кором Україні може загрожувати спалах дифтерії. За його словами, при дифтерії без сироватки вмирає 50%, із сироваткою в найкращих клініках світу все одно смертність складає 10-15%.