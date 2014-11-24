Лазоришинець прогнозує введення в Україні обов'язкового медстрахування з 2016 року

Виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець прогнозує введення обов'язкового державного медичного страхування з 2016 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лазоришинець сказав під час прямої телефонної лінії.

"Вводити це треба поступово. На мій погляд, це має бути бюджетна страхова програма. Тобто, частину системи охорони здоров'я забезпечує уряд і держава, частину забезпечують страхові компанії", - сказав Лазоришинець.

Він зазначив, що необхідно створити Фонд загальнообов'язкового медичного страхування, в якому "країна забезпечує заробітною платою, забезпечує лікарні теплом, електроенергією, комунальні виплати", а страхові компанії мають оплачувати лікування, харчування та інші послуги в лікарні.

"Це, з одного боку, дає кошти на охорону здоров'я, а з іншого - всі ці страхові компанії контролюватимуть якість надання медичної допомоги", - сказав Лазоришинець.

"Я вважаю, що не запрацює воно відразу з наступного року, але вже з січня 2016 року воно повинно запрацювати обов'язково", - відзначив в.о. міністра.

Як повідомляв УНІАН, парафована 21 листопада коаліційна угода 5-ти політичних сил – переможців парламентських виборів передбачає «поетапне запровадження обов’язкового державного соціального медичного страхування (єдиний канал постачання медичних послуг) та розвиток добровільного страхування».