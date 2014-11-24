Третина мешканців окупованого Донбасу вважає своє життя нестерпним

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Наталія Харченко в ході презентації оновленого дослідження потреб гуманітарної допомоги Донецької та Луганської областей, організованого Гуманітарним штабом Ріната Ахметова.

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За словами Харченко, більше половини опитаних оцінюють своє становище як «жити важко, але можна терпіти», 6% відсотків жителів Донбасу вважають, що «все не так уже погано, жити можна».

«Коли ми запитуємо про ситуацію в місті, то можемо констатувати, що люди на Донбасі притерпілися до ситуації. Багато хто вважає, що знайшли свою «стратегію виживання», зокрема завдяки благодійній допомозі. Люди продовжують терпіти. Проте, жителі окупованих територій відзначають погіршення ситуації. Якщо у вересні таких людей було 11%, у жовтні - 12%, то на сьогодні 37% жителів Донбасу відзначають, що за останній тиждень сталося погіршення ситуації в містах», - сказала Харченко.

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Вона підкреслила, що ці дані відображають загальний настрій людей і ситуацію в окупованих містах. Вона також зазначила, що спостерігається процес зворотної міграції жителів Донбасу.

«Люди повертаються на свою батьківщину. І вони оцінюють ситуацію в своєму місті, як дуже негативну. Дуже багато потреб людей не задоволено», - сказала Харченко.

*** Дослідження було проведено на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і «Допоможемо ТБ» із 6 по 20 листопада 2014 року. У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів міст Донецької та Луганської областей. Опитування були проведені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонного інтерв'ю, опитували осіб віком від 18 років.