Кількість хворих на кір школярів у селі на Закарпатті зросла до 83

За формою перебігу переважають легкі та середні форми захворювання.

Кількість хворих на кір школярів у селі Чорна Тиса Рахівського району на Закарпатті зросла з 62 до 83 за тиждень.

Про це повідомили в обласному центрі здоров’я Закарпатської області.

Згідно з повідомленням, в результаті спалаху кору серед учнів загальноосвітньої школи у с. Чорна Тиса кількість захворілих школярів станом на 25 травня сягає 83 осіб, за формою перебігу переважають легкі та середні форми захворювання.

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«Один учень перебуває в інфекційному відділені Рахівської районної лікарні», - уточнили в прес-центрі.

За даними центру здоров’я, в навчальному закладі проводиться комплекс протиепідемічних та адміністративно-обмежувальних заходів.

Встановлено медичне спостереження за учнями та вчителями, проводиться вологе прибирання приміщень школи з використанням дезінфекційних засобів, тимчасово заборонені масові позакласні заходи.

У прес-центрі також додали, що від початку 2018 року в Закарпатській області зареєстровано 2,4 тисячі випадків кору, показник 190,7 на 100 тисяч населення. Серед захворілих 1947 дітей до 17 років (81,1%) та 453 дорослих (18,9%).

«Медико-профілактичні заходи тривають», - уточнили в ОЦЗ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростає кількість випадків кору серед дорослих.