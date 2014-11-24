З окупованих міст хотіли б виїхати понад 40% родин з дітьми

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Наталя Харченко в ході презентації оновленого дослідження потреб гуманітарної допомоги Донецької та Луганської областей, організованого гуманітарних штабом Ріната Ахметова.

Читайте такожПороділлі Донецька отримають допомогу від Гуманітарного штабу Ахметова

За її словами, бажання вивезти дітей з окупованих районів стоїть на першому місці серед потреб населення.

«41% опитаних сімей з дітьми говорять, що вони хотіли б, але не можуть вивезти своїх дітей на безпечну територію. Це - відкладена міграція. Це неможливість забезпечити безпеку своїм дітям з одного боку, з іншого - підкреслює міграційний настрій і бажання сімей з дітьми виїхати з окупованих територій. Захистити дітей від зовнішніх загроз і забезпечити їх безпеку», - сказала Харченко.

Читайте такожТретина жителів окупованого Донбасу вважають своє життя нестерпним

За словами експерта, батьки вважають найважливішою необхідністю захистити своїх дітей від травмуючої інформації. «Діти на окупованих територіях зазнають дуже важких стресів. Батьки говорять насамперед не про потреби в харчуванні, не про потреби медичної допомоги, а в першу чергу про захист від соціального та психологічного стресу. Діти стають тривожними, замкнутими. Зростає ціле покоління дітей війни. Діти перебувають у стані депривації. З цим необхідно щось робити», - зазначила Харченко.

Читайте такожДля навчання психологів Рінат Ахметов забезпечить найкращих викладачів

Також, додала вона, кожна третя сім'я, яка проживає на цих територіях, не в змозі забезпечити своїм дітям нормальні умови для життя і розвитку.

Дослідження було проведено на замовленняГуманітарного штабу Ріната Ахметова і «Допоможемо ТВ» з 6 по 20 листопада 2014 року. У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів міст Донецької та Луганської областей. Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонного інтерв'ю, опитувалися особи віком старше 18 років.