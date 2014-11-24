У зоні АТО залишаються 155 дітей-сиріт та інвалідів - Мінсоцполітики

Про це пише ZN.UA з посиланням на дані Мінсоцполітики, отримані у відповідь на запит.

У відомстві повідомили, що всіх дітей з притулків і центрів соціально-психологічної реабілітації, підпорядкованих Мінсоцполітики, евакуйовано ще наприкінці вересня. Водночас за останні два місяці прийнято 50 дітей у 7 працюючих центрів соціально-психологічної реабілітації в зоні проведення антитерористичної операції (Алчевськ, Антрацит, Стаханов, Горлівка, Єнакієве, Харцизьк, Шахтарськ). Загалом у зоні АТО 12 таких закладів (7 – у Луганській області, 5 – у Донецькій).

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Крім того, в Луганській області в зоні АТО ще функціонують два дитячі будинки-інтернати, в яких перебувають 105 дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку. "Їх евакуація поки що неможлива у зв'язку зі збройним конфліктом" - зазначили в Мінсоцполітики.

Крім того, за оперативною інформацією МОН, у Донецькій області поза зоною АТО, однак в безпосередній близькості, нині в шести установах виховуються 170 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Поза зоною АТО також виховуються ще 179 дітей-сиріт. Загалом в області навчаються 349 дітей-сиріт у 66 інтернатних закладах різних форм і типів власності.

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У Луганській області поза зоною АТО поки що виховуються 79 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (всього 23 установи). Із зони АТО евакуйовано 393 дитини з 14 закладів.

У Мінсоцполітики також повідомили, що заяви російських благодійників про долю українських дітей із зони АТО часто не відповідають дійсності і що дітей-сиріт до Росії з Донбасу ніхто не вивозив.