Кабмін звільнив голову Держслужби з питань інвалідів та ветеранів

16:40, 24 листопада 2014
Країна
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Кабінет міністрів України звільнив Юрія Гугіна з посади голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів у зв’язку з ліквідацією цієї служби

Военный в инвалидной коляске в Главном госпитале. Киев / Фото: УНИАН

Відповідне розпорядження від 19 листопада 2014 року № 1123-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Звільнити Гугіна Юрія Вікторовича з посади голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України у зв’язку з ліквідацією цієї Служби (пункт 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України)", - йдеться в документі.

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