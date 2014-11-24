Кабмін звільнив голову Держслужби з питань інвалідів та ветеранів

Відповідне розпорядження від 19 листопада 2014 року № 1123-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Звільнити Гугіна Юрія Вікторовича з посади голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України у зв’язку з ліквідацією цієї Служби (пункт 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України)", - йдеться в документі.