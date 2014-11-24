Життя в окупації: батьки заохочуть своїх дітей жебракувати

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Дарина Пирогова під час презентації оновленого дослідження потреб гуманітарної допомоги Донецької та Луганської областей, організованого Гуманітарним штабом Ріната Ахметова.

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Вона відзначила, що в окупованих містах стало багато дітей, які просять милостиню.

«Самі батьки заохочують дітей «перейти на самозабезпечення». Батьки не можуть забезпечити своїм дітям їду і базові потреби, і тому самі мотивують дітей просити милостиню. Робота соціальних служб обмежена, не працюють школи, дитячі садки. У дитячих садках, які ще продовжують працювати, вихователі кажуть, що у батьків немає навіть 5 грн на день, щоб сплатити харчування дітей», - сказала Пирогова.

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Дослідження було проведене на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і «Допоможемо ТБ» з 6 по 20 листопада 2014 року. У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів міст Донецької та Луганської областей. Опитування були проведені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонного інтерв'ю. Були опитані особи від 18 років.