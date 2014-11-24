ТОП-3 окупованих міста, в яких найкритичніша ситуація

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Дарина Пирогова в ході презентації оновленого дослідження потреб гуманітарної допомоги Донецької і Луганської областей, організованого Гуманітарних штабом Ріната Ахметова.

За її словами, Стаханов, Первомайськ та Станиця Луганська очолюють антирейтинг, де найбільш критична ситуація у містах зони АТО.

"У цих містах спостерігається дефіцит всіх категорій товарів - продуктів, медикаментів, предметів гігієни тощо. У Первомайську не працює жодна аптека, закриті всі школи, перебої з продуктами, немає Інтернету. Три місяці не виходять друковані газети, перебої мобільного зв'язку. Люди не знають, що і де відбувається. З Первомайська та станиці Луганської виїхало більше 50% населення. Залишилися літні люди і ті, хто не може виїхати через хворих родичів», - сказала Пирогова.

Дослідження було проведено на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і «Допоможемо ТБ» з 6 по 20 листопада 2014 року. У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів міст Донецької і Луганської областей. Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонного інтерв'ю. Опитувалися особи старше 18 років.