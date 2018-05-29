В одному з медзакладів Києва пацієнтів приймали п'яні лікарі - соцмережі (відео)
Медики лікарні №4 Солом'янського району Києва нібито приймали хворих у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua, посилаючись на слова матері хворої 20-річної дівчини.
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28 травня дівчина із кровотечею звернулася до лікарні. Як стверджує сама пацієнтка та її мама, на прохання одягнути рукавички для огляду п'яний лікар заявив: "Йди геть звідси". Інший лікар, за словами дівини, не міг навіть у крісло сісти.
Крім того, на місце інциденту викликали поліцію. Після цього лікарі зробили УЗД пацієнтці. Обстеження виявило наявність кісти, яку слід оперувати.
Раніше користувач мережі Володимир Родіков повідомив, що в обласній дитячій лікарні у Боярці хірург перебував у нетверезому стані на робочому місці.