Чи можна захворіти від кондиціонера: Супрун пояснила ситуацію

Сам по собі кондиціонер не є чимось небезпечним, проте дуже важливо користуватися ним правильно, наголосила Супрун.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун відповіла на нагальне питання у період спеки: чи можна захворіти від кондиціонера.

За її словами, позитивні ефекти від використання кондиціонера очевидні - починаючи від особистого комфорту й закінчуючи зниженням ризиків отримання теплового удару.

Щодо негативних симптомів, продовжила Супрун, то найбільш поширені з тих, про які повідомляли учасники досліджень, включали виникнення кашлю, подразнень слизової оболонки, труднощі з диханням, головний біль та втому.

"Утім, чи це справді пов’язано з кондиціонером? Дослідники так і не знайшли переконливих доказів щодо такого зв’язку", - наголосила в.о. глави МОЗ.

Ці симптоми також пов’язують з так званим синдромом закритих приміщень: якщо ви довго перебуваєте в закритому просторі, це справді може виникати. У такому разі важливо частіше провітрювати приміщення та виходити на подвір’я, додала Супрун. Свіже повітря, навіть в спекотну погоду, необхідне для організму.

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Сам по собі кондиціонер не є чимось небезпечним, проте дуже важливо користуватися ним правильно, наголосила в.о. міністра охорони здоров'я та дала кілька порад:

- кондиціонер, як і авто, потребує регулярного догляду: нечисті фільтри можуть забруднювати повітря бактеріями, як наслідок - сприяють розвитку респіраторних інфекцій;

- уникайте різкого перепаду температур: коли ви заходите в кімнату, у вас не має бути відчуття, ніби ви потрапили на Північний полюс взимку. Вам повинно бути нормально, комфортно та не спекотно. Тому коли ви прийшли з вулиці і хочете охолодитись, не ставте одразу дуже низьку температуру. Знижуйте її поступово, щоб не було різкого контрасту між приміщенням та вулицею. Переохолодження може активізувати збудників хвороб, які є в організмі. Також уникайте сидіння під сильним струменем повітря. Коли воно дме в одну точку, наприклад, область шиї чи обличчя, це може викликати запалення м’язів або нервів;

- слідкуйте за вологістю повітря у приміщенні, оскільки кондиціонери його осушують. Охолоджене повітря стає сухим, що може бути шкідливо для слизових оболонок та дихальних шляхів. Тому вимикайте його час від часу та регулярно робіть вологе прибирання. Не забувайте, що свіже повітря необхідне, тому провітрюйте приміщення, коли вимикаєте кондиціонер.

Раніше Уляна Супрун розповіла, що після отримання опіку у жодному разі не варто обробляти його олією чи сметаною.