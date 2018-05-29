У МОЗ розкрили статистику дитячих смертей після щеплень у 2017 році

У МОЗ також розповіли про торговельні війни на українському ринку вакцин.

У 2017 році в Україні після щеплень померли 18 дітей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор "Центр громадського здоров'я МОЗ" Володимир Курпіта.

"У минулому році в Україні було зафіксовано 18 смертей дітей після імунізації. Але ніхто не чув про якісь негативні інформаційні сплески в ЗМІ", - зазначив Курпіта.

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На його думку, ці факти не викликали резонанс у ЗМІ через те, що український ринок вакцин залишається місцем для торговельних війн між різними компаніями.

"З урахуванням того, що кілька років тому на ринок вийшли індійські вакцини, інформаційні вкидання можуть бути ознакою війни за ринок. Другий момент може бути пов'язаний з політикою, оскільки ми живемо в країні популізму. Це можуть бути якісь політичні "розбірки", - наголосив Курпіта.

Пізніше у МОЗ прокоментували озвучену Курпітою інформацію: "У 2017 році було зафіксовано 18 смертей, що співпали у часі із проведенням вакцинації. Проте жодна з цих смертей не була пов`язана з вакцинацією".

"Міністерство охорони здоров`я наголошує: смерть "після" не значить смерть "внаслідок", - йдеться у повідомленні.

Раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвіяла один з найпоширеніших міфів про вакцинацію , що щеплення робляться тільки в дитячому віці.