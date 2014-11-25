Із зони АТО на інші території України переселилися понад 458 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на “круглому столі” заявила уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, народний депутат України Ірина Геращенко.

“На сьогодні з району проведення АТО до інших регіонів України переселено 458 148 осіб, в тому числі 124 302 дитини. А з Криму переїхали 19 450 осіб. Тобто, фактично кожен сотий житель України стає вимушеним переселенцем”, - зазначила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, РФ у лютому розпочала і продовжує зараз військову агресію проти України, у результаті якої близько 4 тисяч громадян загинули, близько 10 тисяч отримали поранення, сотні тисяч були вимушені залишити свої домівки.