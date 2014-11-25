270 медичних працівників готові направитися у зону АТО
09:46, 25 листопада 2014Країна
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Виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець відзначає, що 270 медичних працівників готові направитися у зону АТО для надання допомоги пораненим
mil.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це Лазоришинець сказав під час прямої телефонної лінії.
Лазоришинець зазначив, що лікарі, які надають допомогу військовим у зоні АТО, є добровольцями.
"У нас це питання спільно з волонтерами опрацьовано, це питання контролюється", - додав він.
"У нас є ще список із 270 лікарів, медичних сестер, фельдшерів, які готові іти в зону АТО і надавати медичну допомогу, в першу чергу, пораненим", - сказав в.о. міністра.
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