Україна лише частково виконує рекомендації Комітету ООН з прав дитини.

Про це президент Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда-Україна" Катерина Левченко заявила на прес-конференції УНІАН, присвяченій 25-річчю з дня прийняття Конвенції ООН про права дитини.

«З майже сотні рекомендацій від Комітету ООН з прав дитини, які Україна отримала за результатами подання державної доповіді про дотримання Конвенції ООН про права дитини у 2011 році, наразі більше половини виконано лише частково», - повідомила вона.

За словами Левченко, про це свідчать підсумки моніторингу виконання Україною «заключних спостережень Комітету ООН з прав дитини за результатами третьої та четвертої об’єднаної доповіді, який був здійснений Міжнародним жіночим правозахисним центром "Ла Страда-Україна" за підтримки ЮНІСЕФ».

Левченко наголосила, що «серед основних проблем, які виявив моніторинг, - недостатня координація між органами державної влади, які забезпечують дотримання прав дітей, не повна відповідність українського законодавства положенням Конвенції, а також загальний підхід державної політики до гарантування прав дитини, що розглядає дитину не як суб’єкта власних прав, а лише як об’єкт захисту – тобто думка дитини досі не враховується у більшості рішень, що безпосередньо стосуються її життя».

Крім того, правозахисник підкреслила, що «найбільш нагальним питанням наразі є включення захисту прав дітей в умовах надзвичайних ситуацій, зокрема проведення антитерористичної операції, у щорічні плани заходів з виконання загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року», вже починаючи з 2014 року».

*** Конвенція ООН про права дитини ратифікована Верховної Ради України 27 лютого 1991 року та набула чинності для України 27 вересня 1991 року.