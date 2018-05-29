У Києві від агресивної форми ботулізму померла жінка

Симптоми захворювання з'явилися після вживання риби, яку родина жінки в'ялила самостійно.

У Києві від агресивної форми ботулізму 27 травня померла 47-річна жінка.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

За її словами, симптоми захворювання з'явилися після вживання риби, яку родина жінки в'ялила самостійно.

«Жінка померла позавчора. Вранці відчула симптоми. В обід її госпіталізували до Олександрівської лікарні, відділення інфекційної реанімації. Форма швидкоплинна і агресивна», - сказала Вишневська.

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Вона зазначила, що захворіла тільки одна жінка, хоча рибу їли всі члени родини. «Рибу ловили і в'ялили вони самі. Риба не покупна. Їли всі, захворіла одна жінка. Є припущення, що токсином була заражена ікра, оскільки начебто тільки вона їла ікру риби», - сказала Вишневська.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Києві з посиланням на Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я заявила, що в Києві зафіксовано один випадок захворювання на ботулізм у жителя міста, який вживав в'ялену рибу, придбану на стихійному ринку на Виноградарі (Подільський район).

З діагнозом "ботулізм" він був госпіталізований до Олександрівської клінічної лікарні Києва.