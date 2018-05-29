Кір в Україні: у МОЗ прогнозують нову, сильнішу, хвилю захворюваності

Як розповіли у МОЗ, наразі варто очікувати другу, сильнішу хвилю захворюваності на кір.

В Україні прогнозується зростання захворюваності на кір.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор "Центр громадського здоров'я МОЗ" Володимир Курпіта.

Зокрема, за його словами, до весни 2019 року, якщо не буде вжито додаткових заходів, захворюваність не знизитися.

"З досвіду попередніх років, ми знаємо, що спалах триває приблизно два роки. Беручи до уваги, що нинішній спалах почався навесні 2017 року, можна припустити, що до весни 2019 року рівень захворюваності не знизиться, якщо не буде вжито додаткових заходів", - розповів Курпіта.

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Також він уточнив, що кір характеризується циклічністю. Кожні п'ять років він "повертається" і "знаходить" тих, хто не захищений.

"З весни 2017 року в європейському регіоні, не тільки в Україні, зафіксовано зростання захворюваності на кір. Тому в Україні такі спалахи були в 2006-2008 та 2012 року. Якщо порівняти із ситуацією 2006-2008 років, коли було все більш-менш нормально з наявністю вакцин, то і тоді захворіли на кір 42 тисячі осіб в Україні. З початку нинішнього спалаху ми вже маємо близько 20 тисяч пацієнтів", - уточнив він.

У цілому Курпіта впевнений, що наразі варто очікувати другу, сильнішу, хвилю захворюваності на кір.

"У нас була надія, що спалах піде на спад, але зараз ми бачимо, що йде друга, сильніша, хвиля захворюваності на кір. Минулого року ми провели додаткову хвилю вакцинації від кору дітей до дев'яти років. Нам вдалося підвищити рівень вакцинації серед них до 83%. Але зараз почали хворіти старші діти 14-17 років, студенти, а також дорослі", - сказав Курпіта.

Раніше в МОЗ повідомили, що за тиждень в Україні на кір захворіли понад 1,6 тисячі осіб.