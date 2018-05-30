На початку літа Україну накриє тривала магнітна буря
08:20, 30 травня 2018Країна
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У метеозалежних людей в дні магнітних бур може погіршиться самопочуття.
Магнітна буря триватиме чотири дні / фото atn.ua
Українців попереджають про наближення тривалої магнітної бурі, яка розпочнеться в перший же день літа, 1 червня, й триватиме чотири дні.
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Спочатку геомагнітні коливання будуть незначними, але 2 червня магнітна буря досягне піку - підніметься до рівня G1. Протягом 1-4 червня метеозалежні люди будуть відчувати нездужання.
У ці дні потрібно бути максимально уважними до свого здоров'я, адже магнітне поле впливає на швидкість реакції та позначається на роботі серцево-судинної системи. Людина може відчувати болі в серці, мігрені та слабкість.
tesis.lebedev.ru
Щоб полегшити вплив магнітних бур на організм, потрібно відмовитися від алкоголю і важкої їжі, частіше влаштовувати прогулянки, пити більше води, уникати важких фізичних навантажень і раніше лягати спати.
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