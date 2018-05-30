На початку літа Україну накриє тривала магнітна буря

08:20, 30 травня 2018
Країна
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Магнітна буря триватиме чотири дні / фото atn.ua

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Спочатку геомагнітні коливання будуть незначними, але 2 червня магнітна буря досягне піку - підніметься до рівня G1. Протягом 1-4 червня метеозалежні люди будуть відчувати нездужання.

У ці дні потрібно бути максимально уважними до свого здоров'я, адже магнітне поле впливає на швидкість реакції та позначається на роботі серцево-судинної системи. Людина може відчувати болі в серці, мігрені та слабкість.

tesis.lebedev.ru

Щоб полегшити вплив магнітних бур на організм, потрібно відмовитися від алкоголю і важкої їжі, частіше влаштовувати прогулянки, пити більше води, уникати важких фізичних навантажень і раніше лягати спати.

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Теги: #Земля#магнітні бурі