На початку літа Україну накриє тривала магнітна буря

У метеозалежних людей в дні магнітних бур може погіршиться самопочуття.

Українців попереджають про наближення тривалої магнітної бурі, яка розпочнеться в перший же день літа, 1 червня, й триватиме чотири дні.

Читайте такожПотужний спалах стався на Сонці

Спочатку геомагнітні коливання будуть незначними, але 2 червня магнітна буря досягне піку - підніметься до рівня G1. Протягом 1-4 червня метеозалежні люди будуть відчувати нездужання.

У ці дні потрібно бути максимально уважними до свого здоров'я, адже магнітне поле впливає на швидкість реакції та позначається на роботі серцево-судинної системи. Людина може відчувати болі в серці, мігрені та слабкість.

Щоб полегшити вплив магнітних бур на організм, потрібно відмовитися від алкоголю і важкої їжі, частіше влаштовувати прогулянки, пити більше води, уникати важких фізичних навантажень і раніше лягати спати.