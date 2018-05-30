Муніципальна няня і baby-box: Кабмін придумав, як підвищити народжуваність

Кабмін обіцяє компенсувати 1500 гривень на няню для дитини.

Кабінет міністрів України запроваджує з 1 січня 2019 року виплати компенсацій за найм няні в розмірі близько 1500 грн щомісяця до досягнення дитиною 3-річного віку.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

"Введення нової традиції, яку ми запроваджуємо з 1 вересня 2018 року. Тепер кожна родина, в якій народився малюк, буде отримувати від держави спеціальний baby-box", - сказав Гройсман.

За його словами, суть ініціативи в тому, щоби на перших етапах життя дитини в мами та родини було все необхідне, щоб її доглядати.

"Сьогодні цю традицію ми запроваджуємо для підтримки народжуваності. Тобто сотні тисяч українських родин, в яких народжуються діти, отримають таку додаткову цільову підтримку. Наступна позиція, - коли мама народжує, треба думати про те, як піти працювати. І тут треба в ці перші місяці і роки підтримати маму, дати можливість найняти няню... І тут ми теж приймаємо важливе рішення, спільно з органами місцевого самоврядування, – у тих пропорціях, як сьогодні зараховується на бюджет податок на доходи фізичних осіб, я думаю, що це буде справедливо. І вводимо таке поняття, як муніципальна няня. Це може працювати з 1 січня, але в вересні це знайде своє відображення в проекті бюджету на 2019 рік", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, якщо родина чи мама найматиме няню, їй компенсують близько 1500 грн щомісяця до досягнення дитиною 3-річного віку.

Також, як додав Гройсман, будуть і інші ініціативи.

Заступник міністра соціальної політики Олександра Чуркіна повідомила, що baby-box (пакунок для малюка) буде видаватися додатково до інших уже існуючих виплат при народженні дитини. Цей пакунок будуть видавати у пологових будинках, тому матері повинні будуть стати на облік.

За її словами, у пакунку будуть: пелюшки, підгузки, олійка, присипка, сорочечки, чепчики, спеціальний матрац, два види ковдр, тобто все, що може знадобитися відразу після народження дитини.

Також в пакеті будуть друковані матеріали для матері з інформацією про догляд за новонародженим. Чуркіна уточнила, що орієнтовна вартість такого пакунку становитиме 5 тис. грн.