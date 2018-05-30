Елтон Джон став клієнтом київського медцентру по боротьбі з ВІЛ - Супрун

За словами Супрун, співак мав нагоду особисто ознайомитися зі змінами в українській системі охорони здоров’я.

Очільник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун зустрілась з британськім музикантом Елтоном Джоном, який перебуває з візитом у Києві.

Читайте такожУ МОЗ розкрили статистику дитячих смертей після щеплень у 2017 році

Як зазначила Супрун у Facebook, вона дуже цінує те, що співак робить для підтримки українців. Зокрема – у боротьбі зі СНІДом.

«Коли фігура такого рівня долучається до вирішення проблем наших громадян - це надзвичайно важливо. Ми говорили про трансформацію системи охорони здоров’я та [я] попросила також допомогти на міжнародному рівні відстоювати права українців, які перебувають на окупованих територіях і вимагати належної медичної допомоги та звільнення бранців Кремля, яких утримують за політичними мотивами», – зазначила в.о. міністра.

За словами Супрун, Елтон Джон мав нагоду особисто ознайомитися зі змінами в українській системі охорони здоров’я.

«Сьогодні він став клієнтом першого в Україні неприбуткового медичного центру “100% життя”, який відкрила в Києві пацієнтська організація Мережа ЛЖВ. Центр надаватиме медичну допомогу нової для України якості, як ВІЛ-позитивним пацієнтам, людям з груп ризику, а також всім іншим киянам», – написала вона.

Як повідомляв УНІАН, співак і композитор Елтон Джон приїхав до Києва - він взяв участь у благодійній акції з профілактики і боротьби зі СНІДом в Україні.