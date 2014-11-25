У зоні АТО медичну допомогу надають 110 лікарів

У зоні проведення антитерористичної операції медичну допомогу надають 110 лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т.в.о. міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець на брифінгу в Києві.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я виступає за надання лікарям, які працюють у зоні АТО, відповідного статусу.

“МОЗ звернулося до керівництва АТО, щоб усіх лікарів-волонтерів визнали учасниками бойових дій. На жаль, відповіді поки немає. МОЗ із задоволенням присвоїло б цей статус усім медикам і волонтерам, які перебувають у зоні АТО, але ми не маємо на це повноважень”, - зазначив Лазоришинець.

Він також підкреслив, що за надання медичної допомоги військовим у зоні АТО відповідають Міністерство оборони і Національна гвардія.

Лазоришинець нагадав, що в червні при МОЗ було створено координаційний центр, куди входять усі медичні служби різних відомств - Міноборони, МВС, СБУ, “Укрзалізниці” тощо.