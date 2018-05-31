В Україні зняли заборону на популярний медпрепарат (документ)
В Україні зняли заборону на популярний препарат "Ентеросгель".
Рішення про його заборону відкликала Держслужба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Були проведені додаткові дослідження, після яких "Ентеросгель" знову надійде в продаж.
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Раніше від Держлікслужби Одеській області надійшло повідомлення про те, що препарат "Ентеросгель" фармацевтичної компанії "ЕОФ" КРЕОМА-ФАРМ ", який застосовують при отруєннях , реалізовувався з порушенням методів контролю якості. У вмісті препарату зафіксований завищений показник рН (водневий показник).
Розпорядження Держлікслужби стосувалося лише однієї партії лікарського засобу виробника КРЕОМА-ФАРМ. І не стосувалося інших виготовлених цим підприємством серій вказаного препарату.