МОЗ розпочало масове постачання ліків у регіони за закупівлями 2014 року

Міністерство охорони здоров’я України розпочало масове постачання ліків у регіони за закупівлями 2014 року.

Про це заявив в.о. міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець під час прес-туру з перевірки київських лікарень на наявність ліків, закуплених за кошти державного бюджету, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.\

"МОЗ України розпочало масове постачання ліків в регіони за закупівлями 2014 року. Ми розпочинаємо із найдефіцитніших лікарських засобів, наявність яких нині є критичною - це медикаменти для лікування гемофілії та онкохворих дітей. Нам вдалося переконати переможців тендерів якнайшвидше поставити саме ці категорії ліків, не чекаючи термінів, передбачених в контрактах. Загалом на сьогодні вже поставлено в регіони ліків та виробів медичного призначення на загальну суму майже 200 млн грн - і це тільки початок, зважаючи на те, що в МОЗ України нині триває активна фаза державних закупівель", - сказав Лазоришинець.

При цьому він зазначив, що лише протягом останніх півтора місяці МОЗ вдалося розблокувати проведення державних закупівель ліків та медичних виробів і провести торги на загальну суму понад 1,5 млрд грн і, таким чином, фактично виконати доручення уряду по здійсненню державних закупівель у найкоротший термін. "Але пацієнтів мало цікавлять процедури закупівель, більше - їх справжня наявність у лікарнях", - зазначив керівник МОЗ.

Тому, як йдеться в повідомленні, представники ЗМІ у супроводі Лазоришинця відвідали склади уповноваженого підприємства МОЗ України ДП «Політехмед», яке здійснює розвезення до закладів охорони здоров'я закуплених у 2014 році ліків та виробів медичного призначення за загальнодержавними централізованими лікувальними програмами.

За даними прес-служби, цього дня водії підприємства розпочали розвезення в регіони лікарські засоби на загальну суму понад 40 млн грн. Серед них - медикаменти для лікування онкогематологічних хворих дорослого віку на 9 млн 050 тис. грн, для лікування хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз – на 18 млн 867 тис. грн, для лікування онкохворих дітей – 7 млн 828 тис. грн. Для Києва та Київської області у цій партії передбачено ліків на суму понад 1 млн грн, додали в МОЗ.