Кому не можна їсти хурми

Прекрасний китайський «фінік-персик» після цитрусових знаходиться на другому місці за дієтичним, смаковими, поживними властивостями, завдяки глюкозі та фруктозі володіючи великою харчовою цінністю. Фрукт багатий на органічні кислоти, протеїн, танін, йод, також до його складу входять вітаміни С, Р, бета-каротин, яблучна і лимонна кислота, залізо, фосфор, мідь, кальцій, магній, калій, натрій.

Щоб отримати заряд бадьорості на весь день і безліч корисних речовин, потрібно їсти один або два плода щодня. Але не всім!

Ці фрукти протипоказані при спайках в кишечнику, оскільки танін, що міститься в плоді, може викликати гостру непрохідність.

В'яжучі речовини сприяють неправильному метаболізму, тому при ожирінні «зимові сонця» протипоказані.

Фрукт не можна їсти дітям до десяти років: танін утворює разом зі шлунковим соком в'язку суміш, що зв'язує в дитячому шлунку в ком шматочки плодів, що загрожує поганими наслідками.

Медики не радять вживати радісні зимові плоди при діабеті.