Учені знайшли причину сезонних епідемій грипу

Дослідники з Національного інституту охорони здоров`я США з`ясували, чому епідемії грипу припадають на холодну пору року. За їх даними, при низьких температурах ліпідна оболонка вірусу перетворюється на щільний в`язкий гель, який добре захищає вірус від несприятливих дій. При високих температурах ця оболонка переходить у рідку фазу, що збільшує вразливість вірусу.

Віруси грипу передаються від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. У 2007 році в експерименті з гризунами учені встановили, що найефективніше грип розповсюджується при низьких температурах.

Для того, щоб пояснити цю закономірність, дослідники прослідкували зміни структури оболонки вірусної частинки, утвореної ліпідами і жирними кислотами, залежно від температури середовища. Як з`ясувалося, при температурі від 0 до 15,6 Цельсія ліпідна оболонка вірусу утворювала в`язку гелевидну масу, проте при вищих температурах вона переходила в рідкий стан.

Вірус грипу здатний заражати клітини тільки після розчинення ліпідної оболонки – саме це і відбувається при попаданні вірусної частинки в дихальні шляхи людини і тварин, де завжди підтримується висока температура. В той же час, температура повітря нижче 15 градусів оптимальна для розповсюдження вірусу, оскільки в`язка ліпідна оболонка краще захищає вірусну частинку від механічних дій і антимікробних засобів.

На думку авторів дослідження, ця гіпотеза добре пояснює, чому епідемії грипу припадають виключно на холодну пору року і зменшуються з приходом весни: навесні і влітку оболонка вірусу постійно знаходиться в розплавленому стані, що значно скорочує тривалість життя вірусних частинок.

Втім, далеко не всі експерти згодні з висновками американських колег. Зокрема, співробітник британського Коледжу Куїн Мері, вірусолог Джон Оксфорд, звернув увагу на той факт, що епідемії грипу трапляються і в тропічних країнах. «Не думаю, що це дослідження пояснює причини розповсюдження вірусу – свою роль у цьому процесі повинні грати й інші чинники», - заявив він.

likar.info