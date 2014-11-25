Провідні медики України хочуть, щоб МОЗ очолив Лазоришинець

Як передає кореспондент УНІАН, про це було заявлено на Всеукраїнській нараді за участі управлінців медичної галузі з усіх регіонів України, присвячена питанням забезпечення медичною допомогою в зоні АТО.

Представники медичних асоціацій, головні лікарі, науковці Академії медичних наук запропонували Василя Лазоришинця на посаду очільника галузі.

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На думку провідних медиків України, майбутній міністр охорони здоров’я повинен не просто бути фаховою людиною, добре знати вертикаль галузі, але й користуватись беззастережним авторитетом серед колег. Від цього фактично напряму залежить ефективність майбутніх реформ.

Учасники наради ухвалили рішення надіслати відповідне офіційне звернення із цією пропозицією на ім’я Президента України Петра Порошенка, Прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та Голови ВР Олександра Турчинова.

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Василь Лазоришинець – відомий дитячий кардіохірург, професор, член-кореспондент Академії медичних наук України. За 34 роки хірургічної практики виконав понад 6 тис операцій.

Є автором 380 наукових праць, в тому числі 15-ти монографій, 18 методичних рекомендації, має 8 авторських свідоцтв, підготував 14 кандидатів медичних наук.

Секретар Асоціації серцево-судинних хірургів України, член Європейської Асоціації кардіоторакальних хірургів, член Асоціації торакальних хірургів США, член-засновник Всесвітньої Асоціації дитячих кардіохірургів та кардіологів.

Відзначений Подякою Президента України, Заслужений лікар України (1999 рік), лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2005 рік), нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня та Святого рівноапостольного князя Володимира І, ІІ, ІІІ ступенів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 372-р призначений заступником Міністра охорони здоров'я України – керівником апарату.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 889-р на Лазоришинця В.В. тимчасово покладено виконання обов'язків Міністра охорони здоров'я України.