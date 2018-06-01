Супрун розповіла, що допоможе людям із психічними розладами

За словами Супрун, в усіх країнах поширеність психічних розладів серед населення є набагато вищою у порівнянні з фактичною кількістю осіб, які отримують лікування та догляд.

За словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, психічні розлади діагностуються у близько 60% людей, які відвідують медичні заклади первинної ланки.

Вона заперечила дві поширені думки про те, що, по-перше, психічні розлади стосуються лише невеличкої групи населення; по-друге, що психічні захворювання невиліковні.

За словами Супрун, більшість людей, які хворіють на психічні розлади, можуть активно жити і взаємодіяти із суспільством.

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Як наголосила виконувач обов'язків глави МОЗ, необхідно інтегрувати охорону психічного здоров'я в систему первинної медичної допомоги. Вона перерахувала причини, чому це варто зробити:

1. Психічне та фізичне здоров’я взаємопов’язані

"Люди, які страждають на психічні розлади, часто не можуть дбати за своє здоров’я настільки ефективно, як ті, хто не має подібних проблем", - розповіла Супрун.

2. Допомога особам із психічними розладами надається не у повному обсязі

Як зазначила в.о. міністра охорони здоров'я, існування на первинній ланці медичної допомоги спеціальних служб та послуг для надання допомоги особам із психічними розладами суттєво підвищує ефективність лікування та догляду.

3. Допомога в сфері психічного здоров'я на первинці покращує доступ населення до спеціалістів та фахових послуг

4. Первинна медична допомога в сфері психічного здоров'я сприяє дотриманню прав людини

За словами Супрун, послуги, які надаються особам із психічними розладами на рівні первинної медичної допомоги, мінімізують стигму та дискримінацію у суспільстві. Вони також зменшують ризик порушення прав людини, що може спостерігатися у психіатричних інституціях та інтернатах.

5. Первинна медична допомога в області психічного здоров'я є фінансово доступнішою та економічно ефективнішою

Вона розповіла, що послуги, які надаються особам із психічними розладами на рівні первинної ланки медичної допомоги є економічно доступнішими, ніж лікування у психіатричному стаціонарі.

6. Первинна медична допомога у сфері психічного здоров'я сприяє кращим результатам лікування

Раніше в.о міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала популярні міфи про психічне здоров’я.