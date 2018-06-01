МБФ «MANUS DEI» долучився до боротьби українців з онкологічними захворюваннями – Голова благодійного фонду Андрій Доценко

Статистика невблаганна: на сьогодні більше 1 мільйона українців хворі на рак, лише за один рік в країні констатують понад 160 тисяч нових хворих. Щодня 450 людей дізнаються про діагноз, який стане для них справжнім випробуванням.

Аби отримати кваліфіковану медичну допомогу і розпочати боротьбу за життя, до Національного інституту раку приїжджають люди з усіх куточків України. Інститут є головною держустановою у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями, з питань променевої терапії та діагностики, ядерної медицини. Обстеження тут проводять за допомогою сучасного медичного обладнання, але чисельні приміщення НІР, здебільшого, потребують ремонтних робіт.

Для того, аби зробити перебування відвідувачів інституту комфортнішим, МБФ «MANUS DEI» у короткий строк повністю відремонтував частину консультативної поліклініки, яка щодня приймає сотні людей.

Керівники фонду, директор Національного Інституту Раку Олена Колесник, завідуючий поліклінічного відділення Аркадій Висоцький та лікар-онколог хіміотерапевт НІР Олександр Шепіль вчора відкрили реконструйований хол поліклініки та підписали акти виконаних робіт.

«Навіть здорова людина, яка тривалий час знаходиться в приміщенні з некомфортною температурою, може захворіти, а імунітет більшості відвідувачів поліклініки і так заслабкий через онкологічну хворобу. Команда «MANUS DEI» зробила так, щоб восени та взимку тут було тепло і затишно: в рамках капітальної реконструкції утеплено стелю, вирівняно і пофарбовано стіни, проведено нове освітлення, встановлені метало-пластикові вікна, нові батареї, внутрішні та вхідні двері» - Прокоментував директор МБФ «MANUS DEI» Андрій Пархоменко, який курирував проект.

Голова МБФ «MANUS DEI» Андрій Доценко під час свого виступу наголосив на почуттях людей, які звертаються до НІР:

«Крім часових рамок у боротьбі з онкологією не менш важливим є емоційний стан людини, її відношення до діагнозу і готовність боротися за життя. Тому вкрай необхідно, щоб в приміщення Інституту раку відчувалася атмосфера надійності та стабільності, а коли людина попадає до сірого, холодного каземату, вона ніколи не відчує того, що тут їй допоможуть. Коли я вперше переступив поріг головного онкологічного центру країни і побачив, в якому стані він знаходиться, то був вкрай обурений тим, що медичний заклад в центрі Європи може перебувати в такому занепаді.

Рішення про реконструкцію наша команда прийняла негайно, акумульована необхідна сума грошових коштів, директор фонду Андрій Пархоменко призначений куратором проекту і вже через 48 годин будівельні бригади розпочали реконструкцію частини поліклініки НІР – сьогодні ми з чистим серцем відзвітувалися про виконані роботи і завершили певний етап.

Я впевнений: одужання людини починається з надії, лікування – з порогу медичного закладу, а здорова нація – не з кабінетів посадовців, а з кожного з нас. Саме небайдужість і готовність допомагати іншим робить людину людиною, і дає шанс розвиватися рідній країні.

Довідка:МБФ “MANUS DEI” розпочав свою діяльність з грудня 2017 року. Основні напрями роботи фонду: забезпечення медичним обладнанням та реконструкція приміщень в медичних установах, адресна допомога матерям, які самостійно виховують дітей та допомога діткам з інвалідністю.