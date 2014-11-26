Як уберегтися від травм, коли на вулиці ожеледиця

Уберегтися від травм під час ожеледиці можна, дотримуючись простих правил:

• правильно обирайте зимове взуття, з глибоким протекторним малюнком на підошві;

• ходіть тротуарами, які посипані піском або сіллю, чи по непритоптаному снігу на внутрішньому краї тротуару;

• ступаючи на лід максимальне навантаження робіть не на п’яту, а на носок;

• ходіть неквапливо, ноги злегка розслабте в колінах;

• не тримайте руки в кишенях – це збільшує ймовірність не тільки падіння, але й отримання тяжких травм, особливо переломів;

• бережіться ковзанок, припорошених снігом, ходіть освітленою частиною тротуару, не перебігайте проїжджу частину дороги;

• під час танення снігу та льоду дуже небезпечними є бурульки. Для того, щоб уникнути травм від них, не ходіть близько під стінами будинків;

• при сильній кровотечі від травмування зав’яжіть шарф, хустку, ремінь на 10-15 см вище місця пошкодження, паличкою сильно закрутіть їх. Травмованого необхідно відвезти в лікарню протягом години, якщо він перебуває на холоді; протягом 1,5 години – якщо він у теплі. Коли за цей час потерпілого не доставлено в лікувальний заклад, джгут розпускають, передавлюючи артерію вище рани, а через 8-10 хвилин знову закручують.