МОЗ вимагає допустити лікарів до українських політв’язнів в РФ

Росія досі утримує Олега Сенцова, Володимира Балуха та Олександра Кольченка, які оголосили голодування.

Міністерство охорони здоров’я України звернулось до Російської Федерації з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

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«Звернулися до РФ з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів», - написала в.о. міністра Уляна Супрун у Twitter.

«Міністерство охорони здоров'я України звертається з вимогою допустити українських і міжнародних лікарів та представників міжнародних медичних організацій до українського політв'язня Олега Сенцова та інших затриманих чи засуджених громадян України з метою оцінки їхнього стану здоров'я», - йдеться у листі.

Супрун нагадала, що РФ досі утримує Сенцова, Володимира Балуха та Олександра Кольченка, які оголосили голодування.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав глав зовнішньополітичних відомств усього світу посилити санкції щодо Російської Федерації для звільнення українських політв'язнів.

Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова до 20 років ув`язнення.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв`язнів Кремля.

На сьогодні голодують четверо незаконно ув’язнених російською владою громадян України.

Глобальна акція #SaveOlegSentsov на підтримку відомого кінорежисера Сенцова триває в багатьох країнах світу: до акції долучаються мешканці 55 міст у понад 20 країнах світу.