Навіть немовлятам: Супрун розповіла, як чистити зуби дітям

10:56, 04 червня 2018
Країна
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Супрун розповіла, з якого віку дітям слід чистити зуби / фото facebook.com/ulanasuprun/

Як пише вона на своїй сторінці у Facebook, бактерії є завжди, навіть коли зубів ще немає.

"Стоматологи рекомендують навіть після годування немовляти витирати ясна звичайною серветкою, змоченою кип’яченою водою, щоб запобігти розповсюдженню можливих інфекцій", - йдеться у повідомленні в.о. міністра охорони здоров'я України.

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Супрун радить привчати дитину до візитів до стоматологічної клініки: це допоможе надати правильні рекомендації, які допоможуть уникнути проблем з розвитком зубів.

"Для дітей існують спеціальні зубні щітки, що мають маленьку головку та м'яку щетину із заокругленими кінчиками. Кількість зубної пасти для дітей до 3 років має бути як рисове зернятко, а кількість фтору мінімальна. Після 3-х років кількість пасти на щітці має бути як горошинка", - додала вона.

Крім того, зазначає в.о. глави МОЗ, дітям у віці 4-5 років слід починати вчитися самостійно чистити зуби.

Також важливо, щоб діти чистили зуби 2 хвилини й за правильною технікою -  внутрішню, зовнішню та жувальну поверхню. Щітка при цьому має бути розміщена під кутом 45 градусів відносно поверхні зубів.

Раніше повідомлялося, що в Україні 15% однорічних діток з молочними зубами, які ледь встигли вирости, стають жертвами карієсу, а 9 з 10 першокласників ідуть до школи з уже зіпсованими зубами. У початковій школі захворювання на карієс досягає піку в 95% уражених.

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Теги: #діти#МОЗ#стоматологія#Уляна Супрун