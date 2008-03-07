Ароматерапія не має цілющих ефектів

Учені з Університету Огайо, що вивчали дію ароматів лимонного і лавандового масла на здорових добровольцях, дійшли висновку, що ароматерапія не має жодних цілющих ефектів.

Протягом трьох днів 56 чоловікам і жінкам закріплювали під носом бавовняну кульку, змочену лимонним, лавандовим маслом або дистилюючою водою. Всім учасникам регулярно вимірювали тиск і пульс, а також забирали зразки крові на аналіз. Для оцінки їх настрою проводилися спеціальні психологічні тести.

З`ясувалося, що ароматерапія не мала жодного впливу на рівень гормонів стресу і чинників імунітету, не надавала знеболюючої дії і не прискорювала загоєння ран. Єдиний позитивний ефект, який вдалося зафіксувати, – поліпшення настрою учасників.

Учені, проте, не збираються переконувати прихильників подібних методів, і якщо хтось відчуває себе краще при використанні ароматерапії, то це, за їх словами, тільки плюс.

Аргументи і факти