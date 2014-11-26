Який холестерин "поганий", а який "хороший"

Одним з найбільш грізних ворогів наших судин є атеросклероз - захворювання, при якому просвіт судини закривається холестериновою бляшкою, в результаті чого може наступити інсульт. В середині ХХ століття холестерину була оголошена справжня війна: розроблені спеціальні дієти, створені продукти, що не містять холестерину. Наскільки це виправдано? Про це ми попросили розповісти д. м. н., доктора ведичної медицини Аллу Володимирівну Дмитрієву, пише Единственная.

Дотепер, під впливом реклами, ми купуємо знежирені молоко, сир і кефір, маргарин замість масла, чим наносимо непоправну шкоду своєму здоров'ю, - каже Алла Володимирівна.

Холестерин - це будівельний матеріал для клітин нашого тіла. Справа в тому, що всі стероїдні речовини в організмі людини (в тому числі і статеві гормони) виробляються з холестерину.

За допомогою цієї речовини організм латає пробоїни та пошкодження внутрішньої оболонки судин: якщо судина ціла, то ніяких атеросклеротичних бляшок не буде! Якщо ж ендотелій судини пошкоджений, то на це місце буде накладена фіброзна, а потім холестеринова «латка» навіть у тому випадку, якщо рівень холестерину в крові нижчий норми.

Справжнім ворогом людини є не холестерин (з його допомогою організм тільки намагається усунути несправності), а фактори, що призводять до пошкодження судинних оболонок. А це, в першу чергу, дефіцит білка в організмі! Щоб тканина судин могла оновлюватися, людині необхідні продукти тваринного походження. Виключивши з раціону натуральні кисломолочні продукти (молоко, масло, сир), м'ясо і рибу, ми ставимо під серйозну загрозу здоров'я нашої судинної системи.

Дефіцит білка призводить до спазмів судин, стрибків тиску, а також до хронічної втоми. І ніякі препарати тут не допоможуть, якщо ми не налагодимо правильне харчування.