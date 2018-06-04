Психіатр пояснив, до яких хвороб можуть призвести думки (відео)

Коли людина незадоволена, тіло підкаже, чим хворіти - доктор медичних наук.

Основний ворог людини – її власні думки, стверджує Олег Чабан - доктор медичних наук, психіатр Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1.

"Думки матеріальні так само, як і емоції. Голова займає 20% маси тіла, а поглинає - 80% енергії. Психіка продовжує підігрівати багаття соматики (тіла з позиції його сприйняття зсередини). Можемо мріяти, що повністю пішли в пустелю та відключились, але так не буває. Навіть під час сну мозок працює дуже інтенсивно. Вся довготривала пам’ять формується під час сну", - розповів Чабан в ефірі 1+1.

Психосоматика передбачає, що ми працюємо з вершини піраміди Маслоу.

Читайте такожБільше негативних емоцій - тяжчі проблеми зі здоров`ям

"Творчість, моральність, вирішення проблем, самоповага, впевненість, досягнення – блокуйте це. Але залишіть воду, їжу, дихання, сон та секс. Зрозуміло, що тоді людина почне опосередковано впливати на своє здоров’я. Вона незадоволена, шукає ці причини, а тіло підкаже їй, чим хворіти. Це буде те, до чого вона схильна або ж такі обставини життя", - каже психіатр.

Найпоширеніші соматичні хвороби: гіпертонія, бронхіальна астма, нейродерміт та рематоїдний артрит.

"Думки впливають на наші органи. Чи можемо ми вилікувати гіпертонічну хворобу чи інсулінозалежний цукровий діабет? Що ми робимо? Міняємо якість життя. Кінцева точка – повернути людину в соціум, щоб вона була задоволена, із хворобою стабільною, контрольованою та без ускладнень", - каже Чабан.

Ідея Всесвітньої організації охорони здоров'я – поліпрофільний підхід. Він передбачає, що одного пацієнта ходять всі лікарі, в тому числі, займаються зокрема здоров’ям з позиції психосоматики.