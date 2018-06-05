Скандальний репортаж з медичної передової: українець розповів про операцію у державній клініці за ціною приватної лікарні (відео)

Журналісти розповіли, чи можливо подолати корупцію у безкоштовній українській медицині.

Столичний пенсіонер два місяці намагався боротися з поборами від медиків та вдруге потрапив на лікарняне ліжко.

Чи вдасться українцю перемогти систему? Чому лікарі державних лікарень не бояться відкрито брати гроші за власні послуги? Та що робити, якщо ви стали заручником лікарняних поборів? Відповіді на ці питання дали журналісти "Грошей".

Киянин Сергій Ченцов вкотре намагається потрапити до головного лікаря Олександрівської лікарні: хоче розповісти, що її медики за кожну послугу вимагають гроші від пацієнтів.

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Із суворою медичною реальністю він уперше зіткнувся 27 лютого, у цій лікарні йому зробили операцію з виведення каменя з нирки, але чомусь не виписували. Тож чоловік вирішив сам піти додому, та через два дні йому зателефонував лікар, щоб той прийшов і забрав виписку.

Під час зустрічі з'ясувалося, що від пацієнта вимагають гроші за операцію - 9 тисяч гривень. Чоловік навіть записав розмову з лікарем. Цікаво, що у приватних закладах ціна на цю медичну послугу майже така ж.

"Сергія в лікарні справді обдурили, підтверджують експерти... Будь-які пропозиції подібні - незаконні", - йдеться у сюжеті.

Запис розмови з лікарем Сергій Ченцов зробив самостійно, щоб підтвердити факти хабарництва в лікарні, але медики закладу все заперечують. А сам лікар, який вимагав гроші від пацієнта, за словами персоналу, нібито госпіталізований.

Ченцов за операцію так і не заплатив, але розповів, що від інших пацієнтів, які були з ним у палаті, теж вимагали гроші.

Раніше журналісти розповіли, чому українці почали купувати більше ліків. За даними МОЗ, на медикаменти ми з вами витрачаємо щороку понад 60 мільярдів гривень. Це більше, ніж витрачає держава з бюджету на всю охорону здоров’я.