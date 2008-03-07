У сприятливі для зачаття дні жінка стає гарнішою

За даними соціологічного опитування, що жінка виглядає найпривабливіше в найсприятливіші для зачаття дні.

Учені з`ясували, що менструальний цикл впливає на зовнішній вигляд жінки. Крег Робертс (Університет Ньюкасла) разом з колегами вирішили з`ясувати, як жіноча привабливість змінюється впродовж менструального циклу, щоб зрозуміти, чи можна по ній судити про фертильність (здатність статевозрілого організму відтворювати потомство) жінки. Дослідження було опубліковане в журналі Nature.

Для експерименту було відібрано близько 50 жінок у віці від 19 до 33 років. Кожна жінка була сфотографована двічі. На першій фотографії жінка знаходилася в періоді, найбільш сприятливому для зачаття, - через приблизно 8-14 днів після першого дня менструального циклу, а на другій — через ще 14 днів.

Після чого 125 жінкам і 125 чоловікам було запропоновано оцінити, на якій фотографії жінка виглядає привабливіше. Фотографія в найбільш фертильний період була вибрана 51%-59% чоловіків і жінок. Учені ще точно не визначили, чим керувалися опитані в своїй оцінці. Можливо, визначальну роль зіграли колір і стан шкіри.

Проведені раніше дослідження показали, що під час овуляції шкіра жінки стає світлішою. Учений Іан Пентон-воак з Університету міста Стірлінг з`ясував, що в період овуляції жінки надають перевагу чоловікам, які виглядають мужньо.

На думку учених, чоловіки використовують інші індикатори, наприклад, запах, для визначення ступеня фертильності партнерки. Також інші експерименти показують, що в дні, близькі до овуляції, груди стають більш симетричними.

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